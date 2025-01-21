Маск впервые показал мать своих детей

Илон Маск впервые вышел в свет с матерью своих троих детей Шивон Зилис

Американский миллиардер Илон Маск впервые появился на публике с 38-летней Шивон Зилис, матерью его троих детей. Пару заметили на инаугурации президента США Дональда Трампа, трансляцию которой вел Fox News.

Как отмечают СМИ, Шивон никогда не сопровождала бизнесмена на подобных мероприятиях.

Девушка познакомилась с главой Space X, когда искала донора для биологического материала. Илон предложил свою помощь, и с этого момента между ними завязались романтические отношения. В 2021 году Шивон родила от Маска близнецов посредством ЭКО, а позже у них появился и третий ребенок. Всего у бизнесмена 12 детей.

Пятерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Матерью остальных была певица Граймс. Изобретатель заявлял, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока самая большая опасность, которая грозит цивилизации», — отмечал он.