Овечкин отреагировал на похвалу Трампа

Александр Овечкин заявил, что ему приятна похвала Дональда Трампа

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на похвалу президента США Дональда Трампа. Слова игрока приводит Telegram-канал его медиа-команды.

Хоккеист отметил, что ему приятны слова политика. «Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.

Россиянин добавил, что не получал приглашение на инаугурацию Трампа. «Нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу!» — сообщил Овечкин.

В последние дни Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.