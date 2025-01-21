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23:39, 21 января 2025Спорт

Овечкин отреагировал на похвалу Трампа

Александр Овечкин заявил, что ему приятна похвала Дональда Трампа
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отреагировал на похвалу президента США Дональда Трампа. Слова игрока приводит Telegram-канал его медиа-команды.

Хоккеист отметил, что ему приятны слова политика. «Конечно, это приятно, когда за успехами команды следят, когда знают тебя, твою фамилию, знают, откуда ты», — заявил Овечкин.

Россиянин добавил, что не получал приглашение на инаугурацию Трампа. «Нахожусь сейчас с командой на выездной серии, в Эдмонтоне, готовимся к матчу!» — сообщил Овечкин.

В последние дни Трамп дважды говорил об Овечкине на митингах, проходивших на домашней арене «Вашингтона». Президент США называл россиянина великим игроком, а также говорил о том, что тот отлично делает свое дело.

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