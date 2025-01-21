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11:14, 21 января 2025Путешествия

Сотни россиян на полтора дня застряли на Кубе из-за дефекта самолета

АТОР: Рейс из Гаваны в Москву задержали на полтора дня по техническим причинам
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Сотни пассажиров российского самолета застряли на Кубе на полтора дня по техническим причинам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лайнер авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Гаваны в Москву в 09:00 по местному времени (17:00 мск) 20 января, однако рейс задержали из-за технической неисправности.

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Когда специалисты устранили дефект, закончилось рабочее время экипажа, так что пилотов и бортпроводников отправили в отель на отдых. При этом по окончании отдыха сотрудников самолету потребовалась загрузка питания. Уточняется, что ночью аэропорт Гаваны не смог обеспечить лайнер едой.

Сейчас вылета в Россию ожидают 328 пассажиров, им предложили трансфер и размещение в гостинице. По данным источника, отправление должно состояться 21 января после 13:00 по кубинскому времени (21:00 мск).

Ранее летевший в Дубай российский самолет экстренно сел в Баку, Азербайджан. Причиной стало самочувствие пассажира, которому потребовалась госпитализация.

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