Сотни россиян на полтора дня застряли на Кубе из-за дефекта самолета

АТОР: Рейс из Гаваны в Москву задержали на полтора дня по техническим причинам

Сотни пассажиров российского самолета застряли на Кубе на полтора дня по техническим причинам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лайнер авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Гаваны в Москву в 09:00 по местному времени (17:00 мск) 20 января, однако рейс задержали из-за технической неисправности.

Когда специалисты устранили дефект, закончилось рабочее время экипажа, так что пилотов и бортпроводников отправили в отель на отдых. При этом по окончании отдыха сотрудников самолету потребовалась загрузка питания. Уточняется, что ночью аэропорт Гаваны не смог обеспечить лайнер едой.

Сейчас вылета в Россию ожидают 328 пассажиров, им предложили трансфер и размещение в гостинице. По данным источника, отправление должно состояться 21 января после 13:00 по кубинскому времени (21:00 мск).

Ранее летевший в Дубай российский самолет экстренно сел в Баку, Азербайджан. Причиной стало самочувствие пассажира, которому потребовалась госпитализация.