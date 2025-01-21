Сотни россиян на полтора дня застряли на Кубе из-за дефекта самолета

Сотни пассажиров российского самолета застряли на Кубе на полтора дня по техническим причинам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Лайнер авиакомпании «Россия» должен был вылететь из Гаваны в Москву в 09:00 по местному времени (17:00 мск) 20 января, однако рейс задержали из-за технической неисправности.
Когда специалисты устранили дефект, закончилось рабочее время экипажа, так что пилотов и бортпроводников отправили в отель на отдых. При этом по окончании отдыха сотрудников самолету потребовалась загрузка питания. Уточняется, что ночью аэропорт Гаваны не смог обеспечить лайнер едой.
Сейчас вылета в Россию ожидают 328 пассажиров, им предложили трансфер и размещение в гостинице. По данным источника, отправление должно состояться 21 января после 13:00 по кубинскому времени (21:00 мск).
Ранее летевший в Дубай российский самолет экстренно сел в Баку, Азербайджан. Причиной стало самочувствие пассажира, которому потребовалась госпитализация.