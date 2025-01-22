Чемпионку мира по самбо из России заподозрили в применении допинга

Двукратную чемпионку мира по самбо россиянку Олесю Посылкину заподозрили в применении допинга. Об этом сообщает ТАСС.
В пробе спортсменки обнаружили фуросемид. Само вещество не является допингом, однако его применяют в качестве мочегонного препарата, способного скрыть применение запрещенных веществ, которые непосредственно могут влиять на результат. Поэтому применение фуросемида также запрещено.
С 4 декабря прошлого года Посылкина временно отстранена от соревнований. Сейчас в отношении нее ведется разбирательство.
26-летняя Посылкина выигрывала чемпионат мира в весовой категории до 72 килограммов в 2022 и 2024 годах. Она также является трехкратной чемпионкой России.