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12:29, 22 января 2025Спорт

Чемпионку мира по самбо из России заподозрили в применении допинга

Чемпионку мира по самбо из России Посылкину заподозрили в применении допинга
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Двукратную чемпионку мира по самбо россиянку Олесю Посылкину заподозрили в применении допинга. Об этом сообщает ТАСС.

В пробе спортсменки обнаружили фуросемид. Само вещество не является допингом, однако его применяют в качестве мочегонного препарата, способного скрыть применение запрещенных веществ, которые непосредственно могут влиять на результат. Поэтому применение фуросемида также запрещено.

С 4 декабря прошлого года Посылкина временно отстранена от соревнований. Сейчас в отношении нее ведется разбирательство.

26-летняя Посылкина выигрывала чемпионат мира в весовой категории до 72 килограммов в 2022 и 2024 годах. Она также является трехкратной чемпионкой России.

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