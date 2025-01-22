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15:09, 22 января 2025Спорт

Фитнес-эксперт дала рекомендации по выбору персонального тренера

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина дала рекомендации россиянам по выбору персонального тренера. Ее слова приводит NEWS.ru.

Она рекомендовала обратить внимание на документы тренера об образовании. «Их можно запросить в клубе. Специалист должен иметь высшее или среднее профильное образование. Оно ликвидно в течение пяти лет, а дальше тренер должен пройти курсы повышения квалификации», — заявила Силина.

Эксперт подчеркнула, что занятия с хорошим специалистом в два раза эффективнее самостоятельных тренировок. «Самостоятельно очень сложно выбрать адекватную физическую нагрузку, уровень отягощений, но главное — контролировать технику выполнения упражнений», — заявила Силина.

Ранее врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал советы по тренировкам для людей старше 60 лет. Эксперт отметил, что людям из такой возрастной категории нужно начинать с ходьбы и легких кардионагрузок.

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