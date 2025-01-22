Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Лавров назвал юридические обязательства условием окончания конфликта на Украине

Для окончания конфликта на Украине необходимы надежные юридические обязательства, которые будет невозможно нарушить. Условия урегулирования конфликта назвал в ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«[В случае урегулирования конфликта] речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — заявил дипломат.

Он добавил, что для разрешения конфликта необходимо достичь соглашения, которое устранит коренные причины специальной военной операции, и это стали понимать на Западе.

Ранее в МИД рассказали о подготовке к контактам с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине. По словам замглавы дипломатического ведомства Сергея Рябкова, Москва ведет внутреннюю подготовку к контакту с вступившим в должность американским лидером.