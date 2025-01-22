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15:36, 22 января 2025Бывший СССР

Лавров назвал условия урегулирования конфликта на Украине

Лавров назвал юридические обязательства условием окончания конфликта на Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Для окончания конфликта на Украине необходимы надежные юридические обязательства, которые будет невозможно нарушить. Условия урегулирования конфликта назвал в ходе пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

«[В случае урегулирования конфликта] речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения», — заявил дипломат.

Он добавил, что для разрешения конфликта необходимо достичь соглашения, которое устранит коренные причины специальной военной операции, и это стали понимать на Западе.

Ранее в МИД рассказали о подготовке к контактам с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине. По словам замглавы дипломатического ведомства Сергея Рябкова, Москва ведет внутреннюю подготовку к контакту с вступившим в должность американским лидером.

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