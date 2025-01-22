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04:56, 22 января 2025Россия

Обругавший чистящих птиц от мазута волонтеров чиновник заявил о ликвидации своей должности

IZ.RU: должность обругавшего волонтеров чиновника Урайкина ликвидируют 5 февраля
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Должность замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края ликвидируют на Кубани 5 февраля. Об этом заявил Сергей Урайкин, занимающий этот пост, в беседе с «Известиями» (IZ.RU).

Как заместитель министра образования рассказал изданию, его должность ликвидируют в связи с формированием департамента молодежной политики.

Недавно чиновник ввязался в скандал — он обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута, инцидент засняли на видео и выложили в сеть. Он обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране. Позднее Урайкин извинился.

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