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10:08, 22 января 2025Спорт

Овечкин рассказал о взаимоотношениях с Гретцки

Овечкин рассказал, что гордится знакомством с Гретцки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / USA Today Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях с бывшим канадским хоккеистом Уэйном Гретцки. Его слова приводит сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Россиянин отметил, что в прошлом году поздравил канадца с днем рождения. «Я не пишу ему сообщения каждый день, и, конечно, он бы и не отвечал. Но я очень горжусь своими отношениями с ним», — заявил Овечкин.

Ранее Гретцки высказался о погоне Александра Овечкина за его рекордом результативности в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он отметил, что вопрос только в том, когда это случится.

39-летний Овечкин забросил 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 20 шайб.

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