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12:36, 22 января 2025Россия

Под Москвой пенсионер решил спилить березу и поплатился

MK.RU: В Подольске пенсионеру размозжило голову спиленной им же березой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В подмосковном Подольске 72-летний пенсионер решил спилить березу неподалеку от обочины дороги и поплатился. Как стало известно MK.RU, ему размозжило голову поваленным им же деревом — спасти мужчину не смогли.

Россиянин накануне объявил супруге, что пойдет на водоем, расположенный неподалеку от автодороги «Южный обход Подольска», и срубит там наклоненную березу. В этих местах мужчина часто гулял и рыбачил. Это дерево мешало ходить по тропинкам, цепляясь ветками за одежду.

Пенсионер, взяв с собой инструменты, отправился в путь. Ему удалось распилить ствол дерева. Верхняя часть березы никак не падала вниз, это обстоятельство раздражало пожилого мужчину. Когда он попытался стащить ствол, тот неожиданно рухнул и угодил пенсионеру по голове.

Окровавленного мужчину спустя несколько часов обнаружила жена. По факту случившегося начали проводить проверку.

Ранеесообщалось, что главу Ардатовского поселка городского типа Нижегородской области Георгия Жданкина наказали за спиленную у местной пенсионерки новогоднюю ель.

ЖЗЛ
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