Появились детали о закончившемся смертью младенца сеансе «самоисцеления»

Shot: Остеопат Байрамова проводила процедуры младенцу после потери им сознания

Остеопат Ляйла Байрамова продолжала закончившийся смертью младенца сеанс даже после того, как ребенок потерял сознание. Эти детали приводит Telegram-канал Shot.

По информации издания, представительницу альтернативного и не имеющего доказанной эффективности направления медицины не остановило состояние пациента — несмотря на то что ребенок стал задыхаться, посинел и потерял сознание, его привели в чувство, и процедуры продолжились. Среди прочего, в ходе сеанса Байрамова изо всех сил тянула голову младенца к ногам — утверждается, что это одна из техник лекаря.

До 2015 года остеопатия в России не считалась медпрактикой и относилась к категории альтернативного целительства. Эту практику придумал в XIX веке неудовлетворенный методами классической медицины американец Эндрю Стилл, утверждавший, что человеческое тело способно к самоисцелению, запустить которое возможно правильным прикосновением.

О смерти ребенка стало известно 21 января, на процедуру его привел отец. В отзывах на медцентр, где проводились сеансы, клиенты жалуются, что после приема остеопата их состояние ухудшилось.