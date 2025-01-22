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07:31, 22 января 2025Путешествия

Россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на мооре

Anex: Выгоднее всего покупать туры за три-четыре месяца до поездки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serdar Dincer / Unsplash

Сэкономить на путешествиях можно, покупая туры за три-четыре месяца до поездки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Anex.

«В преддверии летнего сезона можем отметить раннее бронирование по Турции, где отели предлагают выгодные условия по бронированию туров на глубину. Преимущество раннего бронирования подкрепляется и аналитической оценкой, которая показала, что наиболее выгодные покупки туров именно заблаговременные. На летний период это 3-4 месяца», — уточнили в Anex.

Там добавили, что бронирование на глубину выгодно не только в летний период, но и в другие высокие сезоны. В пресс-службе объяснили, что это связано с предложениями от отелей и наличием в них мест.

«Говоря о бюджетных направлениях на это лето, мы можем предположить, что это будут направления, где начинается низкий сезон и отели снижают стоимость проживания. Но об экономичности тура нужно говорить учитывая среднюю стоимость на то или иное направление», — заключили в Anex.

Ранее сообщалось, что российские туристы расхотели отдыхать в Турции. В стране не прогнозируют увеличения числа гостей из-за постоянного роста цен на отдых.

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