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12:16, 22 января 2025Россия

Российские войска ударили по складам ВСУ с ракетами

Минобороны: Российские войска ударили по складам ВСУ с ракетным вооружением
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ударили по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетно-артиллерийским вооружением. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, на складах хранились беспилотные летательные аппараты, а также горюче-смазочные материалы.

В оборонном ведомстве добавили, что удары российских военнослужащих также затронули скопления живой силы и техники украинских войск в 136 районах.

Накануне Минобороны России отчиталось об ударах по военным аэродромам на Украине. В атаках, подчеркнули в министерстве, принимали участие ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация. Помимо инфраструктуры военных аэродромов поражение удалось нанести местам сборки и хранения беспилотников противника.

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