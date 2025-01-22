Российские войска ударили по складам ВСУ с ракетами

Минобороны: Российские войска ударили по складам ВСУ с ракетным вооружением

Российские войска ударили по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетно-артиллерийским вооружением. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, на складах хранились беспилотные летательные аппараты, а также горюче-смазочные материалы.

В оборонном ведомстве добавили, что удары российских военнослужащих также затронули скопления живой силы и техники украинских войск в 136 районах.

Накануне Минобороны России отчиталось об ударах по военным аэродромам на Украине. В атаках, подчеркнули в министерстве, принимали участие ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация. Помимо инфраструктуры военных аэродромов поражение удалось нанести местам сборки и хранения беспилотников противника.