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06:18, 22 января 2025Экономика

В Китае ответили на угрозы Трампа о дополнительных пошлинах

Посольство КНР: в войне тарифов между Китаем и США не будет победителей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ответили на угрозы президента США Дональда Трампа о дополнительных пошлинах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в войне тарифов между Китаем и США не будет победителей. Он подчеркнул, что Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества.

Ранее Трамп пригрозил введением новых тарифов Китаю с 1 февраля, если не разрешится ситуация с контрабандой фентанила.

19 января газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп может посетить Китай в первые сто дней пребывания у власти. Отмечается, что желание политика отправиться в Китай с официальным визитом может быть продиктовано стремлением укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

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