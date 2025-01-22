В России определились с фигуристами для отбора на Олимпиаду

«Матч ТВ»: ФФККР определилась с фигуристами для участия в отборе на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась со спортсменами для участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом стало известно «Матч ТВ».

В танцах на льду на квалификационный турнир планируется отправить Александру Степанову и Ивана Букина, в парном катании — Анастасию Мишину и Александра Галлямова, в женском катании — Аделию Петросян. Кандидатура у мужчин будет определена по итогам финала Гран-при России в Красноярске, который пройдет 13-17 февраля.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе. Кандидатуры, в том числе запасные, должны быть направлены ISU не позднее 28 февраля 2025 года.

Российским спортсменам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Игры в Пекине.