В России рассказали об окне возможностей для переговоров с США

Депутат Чепа: Позиция администрации Трампа внушает надежду

Окно возможностей для переговоров с США появилось благодаря приходу нового президента страны Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что позиция администрации Трампа по украинскому конфликту внушает надежду.

«Мы ждем, когда помощники подготовят переговоры президентов России и США. Уже после этого разговора, вероятно, будет более понятно и то, какими окажутся дальнейшие шаги в урегулировании, — сказал политик. — Я настроен очень оптимистично. И очень надеюсь, что к 9 Мая мы увидим серьезные подвижки».

По словам Чепы, перспективы урегулирования во многом зависят от позиции тех, кто изначально подогревал развитие российско-украинского конфликта и препятствовал заключению мирных соглашений. И сегодня, как считает депутат, эти позиции меняются.

«Когда меняется позиция с их стороны, это внушает надежду. Мы были готовы к решению проблем давно, оппоненты — нет. А сегодня появляется надежда, перспектива того, что может быть найдено решение», — заключил депутат.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что после вступления Трампа в должность президента США есть хоть и небольшое, но окно возможностей договоренностей с Вашингтоном. Он также добавил, что Россия ведет подготовку к контактам с Трампом.