Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 22 января 2025Россия

В России рассказали об окне возможностей для переговоров с США

Депутат Чепа: Позиция администрации Трампа внушает надежду
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Окно возможностей для переговоров с США появилось благодаря приходу нового президента страны Дональда Трампа, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также добавил, что позиция администрации Трампа по украинскому конфликту внушает надежду.

«Мы ждем, когда помощники подготовят переговоры президентов России и США. Уже после этого разговора, вероятно, будет более понятно и то, какими окажутся дальнейшие шаги в урегулировании, — сказал политик. — Я настроен очень оптимистично. И очень надеюсь, что к 9 Мая мы увидим серьезные подвижки».

По словам Чепы, перспективы урегулирования во многом зависят от позиции тех, кто изначально подогревал развитие российско-украинского конфликта и препятствовал заключению мирных соглашений. И сегодня, как считает депутат, эти позиции меняются.

«Когда меняется позиция с их стороны, это внушает надежду. Мы были готовы к решению проблем давно, оппоненты — нет. А сегодня появляется надежда, перспектива того, что может быть найдено решение», — заключил депутат.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что после вступления Трампа в должность президента США есть хоть и небольшое, но окно возможностей договоренностей с Вашингтоном. Он также добавил, что Россия ведет подготовку к контактам с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      Обещавший «купить ментов» мигрант попал на видео и принес извинения русскому народу

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуногого динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше