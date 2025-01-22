Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 22 января 2025Мир

Захарова оценила запрет Госдепа США вывешивать флаги ЛГБТ

Захарова: Посольства ЕС остались один на один с созданными проблемами
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Госдепа США запретить американским представительствам вывешивать флаги ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале дипломата.

«Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза (ЕС), которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами», — написала дипломат.

При этом Захарова напомнила, что еще два дня назад против стран, которые не разрешали загранучреждениям США заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.

Новым положением Госдепартамент фактически запретил своим представительствам вывешивать флаги ЛГБТ. Сотрудник, нарушивший инструкцию, «подвергнется дисциплинарным взысканиям, включая увольнение и расторжение контракта».

21 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      Звезда «Универа» рассказала о непростом решении в отношении дочери

      Россиян проинструктировали на случай залива квартиры при тушении пожара

      Обещавший «купить ментов» мигрант попал на видео и принес извинения русскому народу

      В Раде упрекнули Зеленского в незнании истории Украины

      Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

      Обнаружены следы крупнейшего двуногого динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше