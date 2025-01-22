Захарова оценила запрет Госдепа США вывешивать флаги ЛГБТ

Захарова: Посольства ЕС остались один на один с созданными проблемами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Госдепа США запретить американским представительствам вывешивать флаги ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Соответствующий комментарий опубликован в Telegram-канале дипломата.

«Теперь под этими знаменами остаются только посольства стран Евросоюза (ЕС), которых (меняю нужный глагол на приличный) в очередной раз после употребления оставили один на один с созданными для них проблемами», — написала дипломат.

При этом Захарова напомнила, что еще два дня назад против стран, которые не разрешали загранучреждениям США заниматься пропагандой движения, Вашингтон вводил санкции.

Новым положением Госдепартамент фактически запретил своим представительствам вывешивать флаги ЛГБТ. Сотрудник, нарушивший инструкцию, «подвергнется дисциплинарным взысканиям, включая увольнение и расторжение контракта».

21 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов. Как подчеркивается в документе, так называемая гендерная идеология, подразумевающая существование множества полов и предполагающая, что мужчины могут себя идентифицировать как женщины, а женщины — как мужчины, «внутренне противоречива» и допускает ложные утверждения.