Зарубежная авиакомпания объявила распродажу билетов в города России

Авиакомпания Armenian Airlines объявила распродажу билетов в города России

Авиакомпания Armenian Airlines объявила распродажу билетов в города России со скидками до 20 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте зарубежного перевозчика.

Акция продлится с 21 по 27 января, а улететь по выбранным направлениям можно с 22 по 28 января и с 1 марта по 20 апреля 2025 года.

Авиакомпания предлагает билеты со скидками из Еревана в Москву, Казань, Сочи, Уфу, Минеральные Воды, Волгоград и обратно.

Например, улететь из Сочи в столицу Армении 4 февраля можно за 3,9 тысячи рублей. Билет из Москвы в Ереван на 26 января стоит 6,8 тысячи рублей, а из Волгограда — 7 тысяч.

Ранее россиянам назвали срок покупки более выгодных туров для отдыха на море. Сэкономить на путешествиях можно, организуя их за три-четыре месяца до поездки.