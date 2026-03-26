Названы основные причины недомоганий во время занятий спортом

Тренер Мальцева посоветовала пить воду перед тренировкой

Основные причины недомоганий во время занятий спортом назвала тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева в беседе с «Известиями». Специалист также рассказала, как избежать плохого самочувствия во время тренировок.

Так, к основным причинам недомоганий она отнесла обезвоживание и перегрев. Главными индикаторами недостатка жидкости в организме являются жажда, темная моча, сухость во рту, слабость и головокружение, уточнила она. Чтобы этого не произошло, нужно выпить 500-700 миллилитров воды за 2-3 часа перед тренировкой. В жару тренироваться лучше ранним утром или поздним вечером.

«Вторая частая причина — резкий старт без разминки. Необходимо начинать с легкой нагрузки 5-10 минут, постепенно наращивая темп и вес на 10 процентов в неделю», — рассказала Мальцева.

Также необходимо обратить внимание на питание. Полноценный прием пищи следует запланировать за четыре часа до тренировки, а вот перекусить можно за два часа до нее. Не стоит заниматься, если вы находитесь под воздействием алкоголя или большого количества кофеина (более 400 миллиграммов в сутки).

Занятие необходимо прервать, если наблюдается боль или давление в груди, выраженное сердцебиение, предобморочное состояние, головокружение, боль в челюсти, руке или спине, холодный пот, спутанность сознания. «Не тренируйтесь, если вы не выспались, обезвожены, голодны, больны, после алкоголя, под действием стимуляторов или чувствуете что-то необычное. Этой простой проверки достаточно, чтобы снизить риск недомогания», — подытожила Мальцева.

