18:50, 26 марта 2026

Названы основные причины недомоганий во время занятий спортом

Тренер Мальцева посоветовала пить воду перед тренировкой
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Основные причины недомоганий во время занятий спортом назвала тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева в беседе с «Известиями». Специалист также рассказала, как избежать плохого самочувствия во время тренировок.

Так, к основным причинам недомоганий она отнесла обезвоживание и перегрев. Главными индикаторами недостатка жидкости в организме являются жажда, темная моча, сухость во рту, слабость и головокружение, уточнила она. Чтобы этого не произошло, нужно выпить 500-700 миллилитров воды за 2-3 часа перед тренировкой. В жару тренироваться лучше ранним утром или поздним вечером.

«Вторая частая причина — резкий старт без разминки. Необходимо начинать с легкой нагрузки 5-10 минут, постепенно наращивая темп и вес на 10 процентов в неделю», — рассказала Мальцева.

Также необходимо обратить внимание на питание. Полноценный прием пищи следует запланировать за четыре часа до тренировки, а вот перекусить можно за два часа до нее. Не стоит заниматься, если вы находитесь под воздействием алкоголя или большого количества кофеина (более 400 миллиграммов в сутки).

Занятие необходимо прервать, если наблюдается боль или давление в груди, выраженное сердцебиение, предобморочное состояние, головокружение, боль в челюсти, руке или спине, холодный пот, спутанность сознания. «Не тренируйтесь, если вы не выспались, обезвожены, голодны, больны, после алкоголя, под действием стимуляторов или чувствуете что-то необычное. Этой простой проверки достаточно, чтобы снизить риск недомогания», — подытожила Мальцева.

Ранее фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился секретами наращивания мышц после 40 лет. По его словам, нужно тренироваться три-четыре раза в неделю, потреблять много белка и как можно больше спать.

