20:53, 23 марта 2026

Названы хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет

Тренер Кавальер заявил, что после 40 лет важно тренироваться регулярно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: FabrikaSimf / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Джефф Кавальер назвал хитрые трюки для наращивания мышц после 40 лет. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт заявил, что важно тренироваться регулярно. Оптимально — 4 тренировки в неделю, чередуя верх и низ тела с днями отдыха. Если сил хватает только на три дня, то необходимо делать упражнения на все тело.

Кавальер посоветовал сочетать силовые сессии (большие веса, мало повторений) и гипертрофию (медленные повторения по 4 секунды, без импульса), что сохранит силу и объем мышц. Также он рекомендовал увеличить потребление белка и количество часов сна.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Она добавила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

