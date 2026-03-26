Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:54, 26 марта 2026

Пассажир не выжил после падения с инвалидной коляски во время посадки в самолет

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Пассажир не выжил после падения с инвалидной коляски во время посадки в самолет в США, его семья обвинила в трагедии авиакомпанию Allegiant Air. Об этом пишет издание People.

Уточняется, что 24-летний Хантер Адкинс страдал от мышечной дистрофии. 28 марта 2024 года он вместе с девятилетним братом должен был сесть в самолет в аэропорту Хантингтон в западной Вирджинии. Известно, что пилот и экипаж торопились завершить посадку, из-за чего молодого человека пересадили в служебную инвалидную коляску для доставки до борта.

В иске утверждается, что работник авиакомпании довез Адкинса по пандусу, а затем толкнул к двери. В результате пассажир упал и ударился лицом о землю. Кроме того, сотрудник и инвалидное кресло приземлились на пострадавшего. Адкинса госпитализировали, а на следующее утро стало известно, что он не выжил.

Его отец Тони уверен, что кончина сына наступила из-за недостаточного количества ремней на инвалидном кресле. Он требует от авиакомпании 15 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) и обвиняет в халатности при найме сотрудников. Дополнительно он надеется на возмещение ущерба за стресс, который испытал он и его второй сын, ставший свидетелем трагедии.

Ранее пилот самолета высадил глухую пассажирку и ее мужа из-за нагрубившей им стюардессы. При этом супруг лишь просил работницу извиниться за нелестные слова перед женой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok