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20:37, 23 января 2025Спорт

Азербайджан обратился в МОК с целью возврата медалей Игр в Париже

Азербайджан обратился в МОК с целью возврата медалей Игр-2024 из-за качества
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: A.Ricardo / Shutterstock / Fotodom  

Олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с целью возврата медалей Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной стало плохое качество наград. В Азербайджане заявили, что провели расследование, в результате которого было выявлено существенное изменение медалей у семи спортсменов.

Ранее стало известно, что участники Игр-2024 в Париже вернули более ста бракованных медалей. До этого на качество наград пожаловались французские пловцы Клемент Секки и Йоханн Ндойе-Бруар, а также американский скейтбордист Найджа Хьюстон.

Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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