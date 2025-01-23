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13:54, 23 января 2025Экономика

Центробанк признал ускорение продуктовой инфляции в декабре

Центробанк сообщил об ускорении инфляции в 70 регионах России в декабре
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В декабре 2024 года инфляция в России ускорилась в 70 регионах по сравнению с ноябрем, в остальных 19-ти она либо не изменилась, либо замедлилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центробанк.

В целом продукты питания, непродовольственные товары и услуги в декабре в годовом выражении дорожали быстрее, чем в ноябре, признал регулятор. Тем не менее в ЦБ вновь подчеркнули, что высокая ключевая ставка приведет к снижению роста цен, а целевого показателя в четыре процента инфляция достигнет в 2026 году.

Отдельно в Дальневосточном федеральном округе инфляция за год составила 8,86 процента, в Приволжском — 9,54 процента, в Северо-Западном — 9,26 процента, в Северо-Кавказском — 10,18 процента, Сибирском 9,53 процента, в Уральском — 8,83 процента, в Центральном — 9,92 процента, в Южном — 9,28 процента.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам 2024 года инфляция в стране составила 9,52 процента. Стоимость продовольственных товаров поднялась на 11,05 процента, в том числе отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента, непродовольственные — на 6,12 процента, а услуг — на 11,52 процента.

При этом Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров страны) указала, что продукты для изготовления борща, так называемый «борщевой набор», за прошлый год выросли в цене на 25-32 процента.

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