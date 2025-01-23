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14:42, 23 января 2025Россия

Появились кадры с необычным замаскированным вооружением из Северной Кореи под Курском

Опубликовано видео с замаскированной под рефрижератор РСЗО из КНДР под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео с замаскированной реактивной системой залпового огня (РСЗО) из Корейской народной демократической республики (КНДР) под Курском. Кадры с необычным вооружением публикует Telegram-канал «Белорусский силовик».

На появившихся в распоряжении канала кадрах видно, что РСЗО из Северной Кореи выглядит как грузовик-рефрижератор. При этом на крыше «грузовика» поднята пусковая установка, которая при необходимости прячется в «кузове». Военблогер Михаил Звинчук, ведущий Telegram-канал «Рыбарь», отмечал, что маскировка, используемая этой РСЗО, крайне важна для действия в зоне боевых действий, так как затрудняет поиск противником пусковых установок.

Между Россией и КНДР действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отмечал, что по этому договору появление техники Северной Кореи под Курском реально.

В 2024 году, комментируя сообщения о возможном размещении военнослужащих из Северной Кореи в Курской области, представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов в Министерство обороны России. В оборонном ведомстве не комментировали ситуацию.

ЖЗЛ
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