Российские войска вступили в бой со штурмовиками украинской бригады «Лють»

Минобороны заявило о бое ВС России со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО

Российские войска вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что за последние сутки бои проходили в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой народной республики.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль село Западное в Харьковской области. Как уточнили в военном министерстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».