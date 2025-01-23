Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 23 января 2025Россия

Российские войска вступили в бой со штурмовиками украинской бригады «Лють»

Минобороны заявило о бое ВС России со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что за последние сутки бои проходили в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой народной республики.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль село Западное в Харьковской области. Как уточнили в военном министерстве, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на озвученные Трампом потери СССР во Второй мировой войне

      Актера из «Тайн следствия» госпитализировали с приступом судорог

      Бывший боевик террористического батальона рассказал на видео о службе с наркоманами

      Опоздавший пассажир зацепился за скоростной поезд, проехал 30 километров и выжил

      Российский подросток открыл огонь из ружья по приемной маме и был приговорен к трем годам

      Рост цен на «борщевой набор» обогнал инфляцию в три раза

      Российские военные почти полностью заняли Торецк в ДНР

      В российском городе накрыли сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей

      Стало известно о закрытии компании блогера Чекалина из-за долгов перед налоговой

      В популярном у туристов российском регионе объявили экстренное предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше