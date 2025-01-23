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14:20, 23 января 2025Культура

Скорсезе и Ди Каприо выпустят совместный фильм

Мартин Скорсезе выпустит фильм «Дьявол в белом городе» вместе с Ди Каприо
Андрей Шеньшаков
Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Проект «Дьявол в белом городе» Мартина Скорсезе все-таки выйдет в виде полнометражного фильма. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, главную роль в «долгострое», производство которого обсуждается уже несколько лет, сыграет Леонардо Ди Каприо, который также выступит исполнительным продюсером картины вместе со Скорсезе. Сюжет повествует о серийном убийце, который орудовал во время Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году. Фильм основан на одноименной книге Эрика Ларсона.

Известно, что актер приобрел права на экранизацию «Дьявола в белом городе» еще в 2010 году, а в 2019-м студия решила, что проект станет мини-сериалом, который Мартин Скорсезе лишь спродюсирует. Однако теперь постановщик вернулся в режиссерское кресло и уже готовится снимать свой очередной полный метр.

Интересно, что и место Ди Каприо в касте изначально было иным: на главную роль был утвержден Киану Ривз. Но теперь, как сообщает портал, Леонардо готов снова поработать со своим любимым режиссером. Ранее они вместе работали над такими проектами, как «Отступники» и «Убийцы цветочной луны».

Ранее стало известно, что Мартин Скорсезе призвал спасать кинематограф от развлекательного контента. Режиссер заявил, что привычной индустрии кино уже не существует.

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