Стали известны подробности новых «Друзей Оушена»

Режиссер «Джона Уика» Дэвид Литч может снять продолжение «Друзей Оушена»

У франшизы про «Друзей Оушена» появится продолжение. Снять новый фильм может режиссер «Джона Уика» Дэвид Литч, работавший над боевиком вместе с Чадом Стахелски. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, изначально продюсеры предлагали снять «Четырнадцать друзей Оушена» постановщику оригинальной трилогии Стивену Содербергу, однако тот посчитал, что ему больше нечего сказать в этой истории. Также на место режиссера рассматривали автора картины «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера, но переговоры в итоге зашли в тупик.

Сейчас студия Warner ведет переговоры с Литчем, и, как сообщают инсайдеры, диалог близок к подписанию официального контракта. Также сообщается, что к главным ролям в фильме должны вернуться ключевые актеры, среди которых Джордж Клуни и Брэд Питт.

Ранее стало известно, что Джордж Клуни послал Квентина Тарантино из-за интервью, в котором режиссер заявил, что тот не звезда кинематографа.