Сын Роналду оформил пента-трик

Сын футболиста Криштиану Роналду оформил пента-трик за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду-младший, сын португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оформил пента-трик за юниорскую команду клуба для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

Роналду-младший отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» из Джидды. «Аль-Наср» одержал победу со счетом 5:4.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и сделал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Футболист хочет стать совладельцем саудовской команды по условиям нового контракта.

Роналду помолвлен с моделью Джорджиной Родригес. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.