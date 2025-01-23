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21:54, 23 января 2025Спорт

Сын Роналду оформил пента-трик

Сын футболиста Криштиану Роналду оформил пента-трик за «Аль-Наср»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Криштиану Роналду-младший (слева)

Криштиану Роналду-младший (слева). Фото: @cristiano

Криштиану Роналду-младший, сын португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, оформил пента-трик за юниорскую команду клуба для игроков не старше 15 лет. Об этом сообщает «Чемпионат».

Роналду-младший отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» из Джидды. «Аль-Наср» одержал победу со счетом 5:4.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и сделал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Футболист хочет стать совладельцем саудовской команды по условиям нового контракта.

Роналду помолвлен с моделью Джорджиной Родригес. Футболист воспитывает общих с Джорджиной дочерей Алану Мартину и Беллу Эсмеральду, а также троих детей от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Еву и Матео.

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