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20:33, 15 января 2025Спорт

Роналду захотел стать совладельцем «Аль-Насра» по новому контракту

Криштиану Роналду захотел стать совладельцем «Аль-Насра» по новому контракту
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabio Ferrari / Globallookpress.com

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет стать совладельцем саудовской команды по условиям нового контракта. Об этом сообщает Marca.

Речь идет о доле размером в 5 процентов. Зарплата форварда составит около 183 миллионов евро за сезон. Официально новый контракт не подписан, но, по информации источника, клуб и футболист готовы поставить подписи.

Ранее главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил возможный трансфер Роналду. По мнению специалиста, в нем не заинтересована ни одна из сторон.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и сделал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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