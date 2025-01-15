Криштиану Роналду захотел стать совладельцем «Аль-Насра» по новому контракту

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет стать совладельцем саудовской команды по условиям нового контракта. Об этом сообщает Marca.

Речь идет о доле размером в 5 процентов. Зарплата форварда составит около 183 миллионов евро за сезон. Официально новый контракт не подписан, но, по информации источника, клуб и футболист готовы поставить подписи.

Ранее главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил возможный трансфер Роналду. По мнению специалиста, в нем не заинтересована ни одна из сторон.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 11 мячей и сделал две голевые передачи в 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии.