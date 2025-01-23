В ЕС подняли вопрос об ответе на угрозы Трампа в отношении Гренландии

В ЕП подняли вопрос об ответе на угрозы Трампа в отношении Гренландии

Член Европейского парламента (ЕП) от Норвегии Пер Клаузен поднял вопрос об ответе Евросоюза (ЕС) на угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии и Дании. Об этом говорится в обращении Клаузена к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал Дании экономическими санкциями и не исключал возможности военных действий, если его колониалистские фантазии об аннексии Гренландии встретят сопротивление. Важно, чтобы был послан четкий сигнал о том, что экономическое нападение на одну страну ЕС встретит единодушный ответ», — говорится в письме евродепутата.

В связи с этим он задает ЕК вопросы о том, какие средства есть у ЕС для ответа на возможное экономическое давление со стороны США.

«Какими конкретными инструментами располагает ЕС для противодействия угрозе экономического давления США на одну или несколько стран ЕС, если они не подчинятся его произвольным и неоколониальным требованиям? Если бы США внезапно решили, в частности, ввести дополнительные тарифы на датские товары и услуги и оказать другие формы экономического давления из-за конфликта вокруг Гренландии, как быстро ЕС смог бы отреагировать?» — интересуется автор обращения.

Ранее Трамп вновь сообщил о планах получить контроль над Гренландией, купив ее у Дании. Он объяснил это тем, что остров необходим Соединенным Штатам для защиты «свободного мира».

В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла предложение о присоединении Гренландии к США. «Гренландия не продается», — заявила политик.