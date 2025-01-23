В ФРГ обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости

Полиция Берлина обвинила женщину в незаконной продаже российской недвижимости

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение женщине, участвовавшей в незаконной продаже российской недвижимости в районе Лихтенберг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Уточняется, что 59-летняя женщина продавала недвижимость с сентября 2021 года по февраль 2022 года якобы по доверенности. Кроме того, обвиняемая около пяти раз пыталась подделать документы. По данным СМИ, женщину зовут Олена, она выдавала себя за сотрудницу ФСБ.

Ранее советника мэра Сочи обвинили в незаконной продаже мест на кладбищах. Сообщалось, что в криминальном бизнесе ему помогали начальник местного похоронного отдела и другие чиновники. Следователи провели более 30 обысков в домах, автомобилях и офисах обвиняемого и его предполагаемых подельников.