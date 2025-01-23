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10:14, 23 января 2025Бывший СССР

«Заходят в дома и насильно выводят». Российская разведка сообщила, что Украина вывозит детей из Красноармейска

ВСУ начали насильно вывозить детей из Красноармейска из-за риска сдачи города
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинские полицейские начали насильственно вывозить детей с территории Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР), предположительно, из-за риска сдачи города. Российские силовые структуры со ссылкой на данные разведки сообщили, что занимается перемещением несовершеннолетних спецподразделение «Белый ангел».

Если раньше к выезду принуждали семьи с детьми, то «сейчас эта процедура носит характер похищения детей», уточнили силовики. «Заходят в дома, насильно выводят детей без родителей и увозят», — рассказали они, отметив, что дальнейшая судьба несовершеннолетних неизвестна.

Российская армия успешно продвигается под Красноармейском

Вооруженные силы (ВС) России успешно действуют на покровском направлении. Они уже взяли под контроль населенные пункты Котлино и Шевченко. Кроме того, российские войска продвигаются к юго-западу от Красноармейска, ставя под угрозу коммуникации украинской армии. Подчеркивается, что ситуация для сил Украины на этом участке фронта продолжает ухудшаться.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что у Украины недостаточно сил для удержания Красноармейска. Он признал, что с имеющимися ресурсами подразделения не смогут биться за город.

Военный добавил, что украинская армия длительное время не может остановить наступление ВС России из-за проблем с обеспечением вооружением, техникой и боеприпасами, с одной стороны, и проблем с мобилизацией и подготовкой военнослужащих — с другой.

В Красноармейске заметили группу мародеров ВСУ

Известно, что из города уже эвакуируются спецслужбы и командование ВСУ. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, украинская армия понимает, что потеряет Красноармейск.

При этом приказов к отступлению нет и не будет до самого конца, добавил Гагин. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения старших офицеров уже не найти, но зато присутствуют наемники. Советник главы ДНР заключил, что ВС РФ окружают город с трех сторон.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Также сообщалось, что в городе орудует группа мародеров ВСУ. «Есть подтверждение, что организована она командованием группировки, которая находится на месте и курирует этот процесс», — рассказал источник в российских силовых структурах.

По его словам, группа вывозит имущество из домов частного сектора, который обширен на территории шахтерского города.

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