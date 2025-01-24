Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:02, 24 января 2025Экономика

Директор МВФ рассказала о заключении в бутылку «инфляционного джинна»

Директор МВФ Георгиева: Инфляционный джинн еще не заключен в бутылку
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Окончательная победа над инфляцией в мире еще не одержана, хотя в борьбе с ней достигнуты поразительные результаты. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, которую цитирует «Интерфакс».

Она отметила, что в прежние времена повышение Центробанками процентных ставок, направленное на замедление темпов роста цен, неизменно приводило к экономическим спадам, теперь же впервые «мы оказались в ситуации, когда темпы инфляции снижаются, а экономики продолжают расти». По словам главы МВФ, отчасти это объясняется появлением механизмов координации политики после глобального финансового кризиса 2008 года.

В то же время, предупредила Георгиева, «инфляционный джинн» еще не заключен в бутылку. «Его тело в основном уже в бутылке, но ноги все еще торчат. Нужно окончательно затолкать его туда», — метафорически описала ситуацию директор-распорядитель.

Материалы по теме:
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024
Победу Трампа обеспечили скуфы. Как погрязшие в долгах разочарованные мужчины влияют на главные мировые события?
Победу Трампа обеспечили скуфы.Как погрязшие в долгах разочарованные мужчины влияют на главные мировые события?
Сегодня

В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая, по последним данным, составляет 2,4 процента, движется именно в сторону снижения.

Показатель роста цен в еврозоне колеблется вблизи целевого двухпроцентного уровня уже около полугода, временами опускаясь и ниже отметки. Тем не менее европейские монетарные власти решили пока не объявлять о победе над инфляцией и продолжают борьбу.

На фоне запланированного британскими властями значительного повышения налогов для бизнеса в королевстве предупреждают о том, что такие шаги станут проинфляционным фактором, а в Германии, где ВВП сокращался два года подряд, возникли сомнения в том, что заметного экономического роста удастся добиться и в 2025-м.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил позицию президента США о роли СССР в борьбе с фашизмом

      Билеты в Лувр станут дороже для посетителей не из ЕС

      Поветкина дисквалифицировали на четыре года

      Мужчинам указали на самый опасный для здоровья алкоголь

      Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста

      Учитель устроил эксперимент в классе и чуть не сжег учеников

      Директор МВФ рассказала о заключении в бутылку «инфляционного джинна»

      Европа приблизилась к созданию танка нового поколения

      Ушел из жизни актер Фоменко

      Путин наградил орденом Мужества погибшего при ударе дрона ВСУ журналиста «Известий»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше