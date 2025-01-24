Директор МВФ рассказала о заключении в бутылку «инфляционного джинна»

Директор МВФ Георгиева: Инфляционный джинн еще не заключен в бутылку

Окончательная победа над инфляцией в мире еще не одержана, хотя в борьбе с ней достигнуты поразительные результаты. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, которую цитирует «Интерфакс».

Она отметила, что в прежние времена повышение Центробанками процентных ставок, направленное на замедление темпов роста цен, неизменно приводило к экономическим спадам, теперь же впервые «мы оказались в ситуации, когда темпы инфляции снижаются, а экономики продолжают расти». По словам главы МВФ, отчасти это объясняется появлением механизмов координации политики после глобального финансового кризиса 2008 года.

В то же время, предупредила Георгиева, «инфляционный джинн» еще не заключен в бутылку. «Его тело в основном уже в бутылке, но ноги все еще торчат. Нужно окончательно затолкать его туда», — метафорически описала ситуацию директор-распорядитель.

В свою очередь, глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая, по последним данным, составляет 2,4 процента, движется именно в сторону снижения.

Показатель роста цен в еврозоне колеблется вблизи целевого двухпроцентного уровня уже около полугода, временами опускаясь и ниже отметки. Тем не менее европейские монетарные власти решили пока не объявлять о победе над инфляцией и продолжают борьбу.

На фоне запланированного британскими властями значительного повышения налогов для бизнеса в королевстве предупреждают о том, что такие шаги станут проинфляционным фактором, а в Германии, где ВВП сокращался два года подряд, возникли сомнения в том, что заметного экономического роста удастся добиться и в 2025-м.