На Туманный Альбион обрушился шторм Эовин

На Великобританию и Ирландию обрушился шторм Эовин

Шторм Эовин застиг врасплох Туманный Альбион. Рекордные шквалы ветра вызвали перебои с электричеством и сотовой связью, передает Sky News.

Буря, которой дали толкиеновское название Эовин, принесла с собой опасный ветер силой в рекордные 50 метров в секунду. Из-за разгула стихии больше 700 тысяч домов, ферм и предприятий остались без света. Вместе с тем десятки тысяч граждан сообщают о проблемах с мобильной связью.

На территории Соединенного Королевства отменено больше тысячи авиарейсов. Ограничения ввели аэропорты Глазго, Эдинбурга, Манчестера, Ньюкасла, Ливерпуля и Дублина. Частично полеты отменяют и в лондонском Хитроу. Железнодорожные компании приостанавливают движение поездов, временно прекращено паромное сообщение. На время непогоды школы закрывают для посещения в Северной Ирландии, а также центральной и южной Шотландии. Сотрудники переходят на удаленный режим работы. В Глазго и Эдинбурге закрываются супермаркеты сети Tesco.

Третий «красный» уровень опасности ввели на всей территории Северной Ирландии и в некоторых районах Шотландии, в частности, на острова у западного побережья и большую часть Дамфриса и Галлоуэя. Предупреждение распространяется также на Клакманнаншир, Аргайл и Бьют, Западный Лотиан, Южный Айршир, Южный Ланаркшир и Западный Данбартоншир. На остальной территории Великобритании действует «желтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности.

Ранее небывалая снежная буря накрыла американский штат Луизиана. Всего за один день снегопад нанес больше 10 сантиметров осадков, обставив рекорд 60-летней давности. Следом за ней снежный вихрь охватил Техас, Джорджию и Флориду. Жертвами непогоды стали 10 человек. Невиданные на юге США снегопады синоптики связывают с лесными пожарами, обрушившимися на Калифорнию.