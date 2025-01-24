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16:14, 24 января 2025Экономика

В Европе заявили об отсутствии проблем из-за остановки транзита газа через Украину

Представитель ЕК Итконен не увидела проблем в Венгрии от остановки транзита газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Анна-Каиса Итконен

Анна-Каиса Итконен. Фото: Jakob Johannsen / Anadolu Agency / Getty Images

Каких-либо проблем с ценами на газ в Европе и тревожных сигналов из-за прекращения транзита российского топлива через Украину в настоящее время не наблюдается. Об этом на брифинге рассказала представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

По ее словам, сложностей нет даже в Венгрии, которая активнее всего критикует остановку поставок газа по этому маршруту. «Мы пока не увидели какого-то роста цен на газ в начале года на рынке», — заключила она.

Ранее сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его поддержка антироссийских санкций напрямую зависит от готовности Киева договориться с Россией и возобновить транзит. Кроме того, он требует гарантий, что Украина не остановила поставки российской нефти, также идущей в Венгрию.

В этом вопросе его поддерживает премьер Словакии Роберт Фицо, который ранее грозил блокировать инициативы поддержки Украины. Оба политика являются главными сторонниками Москвы в Европе и призывают к отмене или ослаблению санкций против России, чтобы продолжать получать энергоресурсы.

Украинские власти неоднократно указывали, что не намерены продлевать газовый контракт с Россией, однако исключали возможность таких же действий в отношении нефти, потому что это противоречило бы обязательствам перед Европой.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия использует поставки энергоносителей в качестве оружия, и даже если поначалу их остановка будет восприниматься болезненно, то стратегически решение принесет много выгоды.

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