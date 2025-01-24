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12:38, 24 января 2025Из жизни

Огромная змея захватила банкомат и попала на видео

На Тайване огромный питон захватил банкомат в Тайбэе и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

На Тайване двухметровая змея захватила банкомат и не дала клиенту банка воспользоваться им. Инцидент попал на видео, которое публикует Need To Know.

На ролике, снятом 20 января в Тайбэе, видно, что крупный питон забрался на уличный банкомат и ползает по нему. Видео на камеру мобильного телефона снял прохожий.

«Ого, какая большая змея. На банкомате сидит огромная змея, пришла денег снять. Она около двух метров в длину. Действительно большая, слишком большая», — комментирует ролик за кадром мужчина.

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В конце видео питон упал с банкомата на землю. Так как 29 января по китайскому календарю наступит год змеи, многие написали в комментариях к ролику, что появление питона на банкомате — к деньгам. Автора видео, по мнению зрителей, в скором будущем ждет удача.

Ранее сообщалось, что жителю Австралии пришлось дважды за неделю вызывать змееловов из-за питонов, которые забирались в его унитаз. Как рассказал хозяин дома, змеи не напугали его, но удивили частыми визитами.

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