«Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил позицию президента США о роли СССР в борьбе с фашизмом

Мединский назвал здравой позицию Трампа о помощи СССР в борьбе с фашизмом

Помощник президента России Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на недавнее заявление нового американского лидера Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом.

По его словам, заявление президента США о том, что СССР помог Америке одержать победу над фашизмом во Второй мировой войне, демонстрируют его «здравую позицию», которая расходится с распространенными на Западе взглядами. Об этом Мединский сказал на форуме «Знание. Государство», который проходил в Москве.

Речь идет о заявлении, которое Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social. Тогда президент США отметил, что американцы не должны забывать о том, что «Россия помогла выиграть Вторую мировую войну», подчеркнув, что СССР потерял почти 60 миллионов жизней. Также он заявил, что не преследует цели навредить России, признался в любви русскому народу, а также напомнил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию Владимир Мединский помощник президента России

Кроме того, Мединский добавил, что не следует акцентировать внимание на заявленных Трампом потерях СССР в 60 миллионов человек. Помощник Путина напомнил, что в старом посте Трамп писал о 30 миллионах, что ближе к истине. «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», — заключил он.

Troops Landing 7th June 1944: American assault troops and equipment landing on Omaha beach on the Northern coast of France, the smoke in the background is from naval gunfire supporting the attack. (Photo by Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images). Фото: Fox Photos / Hulton Archive/Getty Images

В России и мире отреагировали на заявление Трампа

Реакция на заявления Трампа была неоднозначной. Так, российский военный корреспондент Александр Сладков возмутился словам Трампа. Он отметил, что Россия с трудом уговорила англосаксов подключиться к военным действиям в Европе только в 1944 году. В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз указал, что слова Трампа об участии СССР в победе США над нацистами некорректны. Он напомнил, что именно СССР уничтожил 80 процентов нацистских сил, тогда как американская помощь по ленд-лизу составила лишь 10 процентов от общего оснащения Красной армии.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что помощь США Советскому Союзу в годы войны носила коммерческий характер. «Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», — отметил он. Официальный представитель Кремля провел параллель с современностью, подчеркнув, что США, помогая Украине, извлекают экономическую выгоду, продавая энергоносители и создавая рабочие места в своей оборонной промышленности.

Фото: Леонид Доренский / РИА Новости

Россия помнит о помощи США во времена Великой Отечественной войны, добавил Песков. Он выразил надежду, что американцы и Трамп присоединятся к празднованию 80-летия Победы.

Также Песков отметил, что заявленные Трампом 60 миллионов потерь СССР значительно завышены. «Историки хорошо знают реальное количество жертв, и ни одна из профессиональных оценок не соответствует озвученной цифре», — подчеркнул он.

Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, связал высказывания Трампа с его воспитанием в условиях холодной войны. «Трамп родился после войны, в 46-м году, и является воспитанником холодной войны, когда всем американцам говорили, что это они победили во Второй мировой войне. Так, по всей видимости, он продолжает считать и сегодня», — сказал он. Это не попытка переписать историю, а влияние пропаганды его времени, заключил депутат.