«Хорошо, что Трамп так сказал». Помощник Путина одобрил позицию президента США о роли СССР в борьбе с фашизмом

Помощник президента России Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отреагировал на недавнее заявление нового американского лидера Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом.
По его словам, заявление президента США о том, что СССР помог Америке одержать победу над фашизмом во Второй мировой войне, демонстрируют его «здравую позицию», которая расходится с распространенными на Западе взглядами. Об этом Мединский сказал на форуме «Знание. Государство», который проходил в Москве.
Речь идет о заявлении, которое Трамп сделал в своей социальной сети Truth Social. Тогда президент США отметил, что американцы не должны забывать о том, что «Россия помогла выиграть Вторую мировую войну», подчеркнув, что СССР потерял почти 60 миллионов жизней. Также он заявил, что не преследует цели навредить России, признался в любви русскому народу, а также напомнил, что у него всегда были хорошие отношения с Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».
Трамп обращался не к России, он обращался ко вселенной. То, что Россия помогла Америке, хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что Россия мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию
Кроме того, Мединский добавил, что не следует акцентировать внимание на заявленных Трампом потерях СССР в 60 миллионов человек. Помощник Путина напомнил, что в старом посте Трамп писал о 30 миллионах, что ближе к истине. «Давайте не будем придираться, мы ведь тоже не знаем число потерь южан и северян в Гражданской войне», — заключил он.
В России и мире отреагировали на заявление Трампа
Реакция на заявления Трампа была неоднозначной. Так, российский военный корреспондент Александр Сладков возмутился словам Трампа. Он отметил, что Россия с трудом уговорила англосаксов подключиться к военным действиям в Европе только в 1944 году. В свою очередь ирландский журналист Чей Боуз указал, что слова Трампа об участии СССР в победе США над нацистами некорректны. Он напомнил, что именно СССР уничтожил 80 процентов нацистских сил, тогда как американская помощь по ленд-лизу составила лишь 10 процентов от общего оснащения Красной армии.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что помощь США Советскому Союзу в годы войны носила коммерческий характер. «Америка действительно помогала. Она внесла свой существенный вклад. Америка помогала, но есть один нюанс. Америка всегда зарабатывает деньги. Для Америки это всегда бизнес», — отметил он. Официальный представитель Кремля провел параллель с современностью, подчеркнув, что США, помогая Украине, извлекают экономическую выгоду, продавая энергоносители и создавая рабочие места в своей оборонной промышленности.
Россия помнит о помощи США во времена Великой Отечественной войны, добавил Песков. Он выразил надежду, что американцы и Трамп присоединятся к празднованию 80-летия Победы.
Также Песков отметил, что заявленные Трампом 60 миллионов потерь СССР значительно завышены. «Историки хорошо знают реальное количество жертв, и ни одна из профессиональных оценок не соответствует озвученной цифре», — подчеркнул он.
Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, связал высказывания Трампа с его воспитанием в условиях холодной войны. «Трамп родился после войны, в 46-м году, и является воспитанником холодной войны, когда всем американцам говорили, что это они победили во Второй мировой войне. Так, по всей видимости, он продолжает считать и сегодня», — сказал он. Это не попытка переписать историю, а влияние пропаганды его времени, заключил депутат.