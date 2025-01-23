Все те данные по потерям СССР во Второй мировой войне, которые привел президент США Дональд Трамп, нельзя считать соответствующими действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, названные американским политиком потери Советского Союза в «почти 60 миллионов жизней» сильно разнятся с официальными данными.
У «историков на всем континенте» нет таких подсчетов, подметил Песков. «Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — сказал он.
Песков назвал помощь в борьбе с фашизмом бизнесом для Америки
По словам пресс-секретаря президента России, высочайшую цену за мир заплатил Советский Союз. В победе над фашизмом США помогали, однако для них это был по большей части только бизнес.
Америка действительно помогала, она внесла свой вклад. Но есть один нюанс: Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес
Официальный представитель Кремля выявил параллели с сегодняшним днем. Песков счел, что сейчас Америка, помогая Украине, зарабатывает деньги на том, что продает свои дорогие энергоносители Европе. Помимо этого, США выигрывают в том, что не дают много денег своим сателлитам. В то же время они размещают в стране, «в своей военной промышленности заказы, создавая для собственной экономики новые налоги, рабочие места, развивая технологии». В связи с этим Песков указал, что это успешный бизнес для Америки.
Россия помнит о помощи Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, отметил официальный представитель Кремля. «Надеемся, что американцы и президент Трамп разделят с нами радость празднования 80-летия Победы», — в заключение подметил Песков.
Советский Союз понес самые тяжелые потери во Второй мировой войне. В Министерстве обороны России сообщают, что всего безвозвратные потери СССР составили 26,6 миллиона человек, из которых около 18 миллионов составило гражданское население и около 8,7 миллиона — военные.
Трамп заявил о «помощи» России в победе США в войне
22 января американский политик написал в соцсети Truth Social, что Россия помогла США выиграть эту войну с фашистской Германией. В то же время он добавил, что СССР «потерял в процессе почти 60 миллионов жизней».
Мы не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней
Тогда же Трамп признался в любви к русскому населению. Он также отметил, что всегда имел хорошие отношения с президентом России.
Политик подчеркивал, что не хочет навредить России. Все это американский президент сказал на фоне недавних заявлений о желании достичь скорого мира на Украине. Трамп также настаивает на сделке США и России для урегулирования конфликта на Украине.