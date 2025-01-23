Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

Песков: США помогли одержать победу во Второй мировой, но это был бизнес

Все те данные по потерям СССР во Второй мировой войне, которые привел президент США Дональд Трамп, нельзя считать соответствующими действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, названные американским политиком потери Советского Союза в «почти 60 миллионов жизней» сильно разнятся с официальными данными.

У «историков на всем континенте» нет таких подсчетов, подметил Песков. «Историки, профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», — сказал он.

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Песков назвал помощь в борьбе с фашизмом бизнесом для Америки

По словам пресс-секретаря президента России, высочайшую цену за мир заплатил Советский Союз. В победе над фашизмом США помогали, однако для них это был по большей части только бизнес.

Америка действительно помогала, она внесла свой вклад. Но есть один нюанс: Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес Дмитрий Песков представитель Кремля

Официальный представитель Кремля выявил параллели с сегодняшним днем. Песков счел, что сейчас Америка, помогая Украине, зарабатывает деньги на том, что продает свои дорогие энергоносители Европе. Помимо этого, США выигрывают в том, что не дают много денег своим сателлитам. В то же время они размещают в стране, «в своей военной промышленности заказы, создавая для собственной экономики новые налоги, рабочие места, развивая технологии». В связи с этим Песков указал, что это успешный бизнес для Америки.

Россия помнит о помощи Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, отметил официальный представитель Кремля. «Надеемся, что американцы и президент Трамп разделят с нами радость празднования 80-летия Победы», — в заключение подметил Песков.

Советский Союз понес самые тяжелые потери во Второй мировой войне. В Министерстве обороны России сообщают, что всего безвозвратные потери СССР составили 26,6 миллиона человек, из которых около 18 миллионов составило гражданское население и около 8,7 миллиона — военные.

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Трамп заявил о «помощи» России в победе США в войне

22 января американский политик написал в соцсети Truth Social, что Россия помогла США выиграть эту войну с фашистской Германией. В то же время он добавил, что СССР «потерял в процессе почти 60 миллионов жизней».

Мы не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв в этом процессе почти 60 миллионов жизней Дональд Трамп президент США

Тогда же Трамп признался в любви к русскому населению. Он также отметил, что всегда имел хорошие отношения с президентом России.

Политик подчеркивал, что не хочет навредить России. Все это американский президент сказал на фоне недавних заявлений о желании достичь скорого мира на Украине. Трамп также настаивает на сделке США и России для урегулирования конфликта на Украине.