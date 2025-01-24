Парламент Словакии вновь соберется для вынесения вотума недоверия правительству Фицо

Парламент Словакии вновь соберется для выноса вотума недоверия кабмину Фицо

Парламент Словакии вновь соберется для рассмотрения вопроса о вынесении вотума недоверия правительству премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление исполняющего обязанности главы словацкого парламента Петера Жиги.

Инициированное оппозицией заседание назначено на 28 января в 10:00 (12:00 по московскому времени).

Ранее Фицо послал к черту оппозицию из-за возможного повторного предложения вынести вотум недоверия действующему правительству. Премьер Словакии заверил, что депутаты от его партии не будут присутствовать на заседании, вновь назначенном оппозицией. В таком случае не будет набран необходимый кворум, чтобы начать дискуссию.

21 января словацкая оппозиция покинула заседание по этому вопросу в парламенте, провалив попытку вынести вотум недоверия правительству Фицо.

Ранее премьер Словакии заявил, что контрразведка сообщила о планах оппозиции организовать в стране «майдан».