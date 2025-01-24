Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:08, 24 января 2025Путешествия

Пассажир поскользнулся в туалете самолета, упал в мочу и получил тяжелую травму головы

PYOK: Пассажир подал в суд на Spirit Airlines из-за падения в туалете самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mike Blake / Reuters

Пассажир авиакомпании Spirit Airlines поскользнулся в туалете самолета, упал в мочу и получил тяжелую травму головы. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Флориды в Нью-Йорк 1 марта 2024 года, однако лишь в январе 2025-го пострадавший подал в суд на авиакомпанию. В день происшествия Джеки Джонс зашел в уборную и заметил, что по полу разлилась моча. Собираясь вернуться на свое место, мужчина пытался справиться с тяжело открывавшимся замком двери, поскользнулся и ударился головой об унитаз.

Материалы по теме:
«Мужик — это большой-большой камень» Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
«Мужик — это большой-большой камень»Почему женщины по всему миру не могут заставить мужчин поехать в отпуск?
2 октября 2024
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
Гречка за шесть долларов, бомжи с ноутбуками и русская речь повсюду. Что россиян удивляет в Канаде?
27 сентября 2024

Травма была настолько сильной, что пассажир на некоторое время потерял сознание. Бортпроводникам пришлось прийти ему на помощь. Спустя несколько дней после полета он упал в обморок на глазах родных и обратился в больницу. Врачи установили, что у Джонса аневризма головного мозга. В связи с этим есть риск кровоизлияния или инсульта.

Пострадавший указал в своем иске к перевозчику, что страдает от головных болей и стресса. Адвокаты потребовали выплатить ему компенсацию — не менее 75 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

      Киев принял на вооружение новый дрон Poseidon

      50-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной младше нее на 23 года

      В России взлетел спрос на искусственные бриллианты среди мужчин

      Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию резко упала

      Задержание подозреваемого в госизмене пилота попало на видео

      На Украине сообщили о перерезании трассы Покровск — Константиновка российскими войсками

      Полицейские задержали таксиста за разбойное нападение на клиента ради пирогов

      Трамп высказался против пошлин в отношении Китая

      Раскрыта связь между манерой носить стаканы с кофе и характером человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше