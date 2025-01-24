Пассажир поскользнулся в туалете самолета, упал в мочу и получил тяжелую травму головы

PYOK: Пассажир подал в суд на Spirit Airlines из-за падения в туалете самолета

Пассажир авиакомпании Spirit Airlines поскользнулся в туалете самолета, упал в мочу и получил тяжелую травму головы. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Флориды в Нью-Йорк 1 марта 2024 года, однако лишь в январе 2025-го пострадавший подал в суд на авиакомпанию. В день происшествия Джеки Джонс зашел в уборную и заметил, что по полу разлилась моча. Собираясь вернуться на свое место, мужчина пытался справиться с тяжело открывавшимся замком двери, поскользнулся и ударился головой об унитаз.

Травма была настолько сильной, что пассажир на некоторое время потерял сознание. Бортпроводникам пришлось прийти ему на помощь. Спустя несколько дней после полета он упал в обморок на глазах родных и обратился в больницу. Врачи установили, что у Джонса аневризма головного мозга. В связи с этим есть риск кровоизлияния или инсульта.

Пострадавший указал в своем иске к перевозчику, что страдает от головных болей и стресса. Адвокаты потребовали выплатить ему компенсацию — не менее 75 тысяч долларов (7,4 миллиона рублей).

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Во время турбулентности кофейник упал с тележки, стоявшей в проходе, на колени женщины.