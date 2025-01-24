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15:38, 24 января 2025Спорт

Получивший гражданство России бразилец обратился к болельщикам после ухода из «Зенита»

Клаудиньо поблагодарил болельщиков «Зенита» после ухода из клуба
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Бразильский футболист Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита» после ухода из клуба. Его слова приводит Telegram-канал сине-бело-голубых.

Полузащитник поблагодарил фанатов за поддержку. «Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в "Зените"», — заявил бразилец, имеющий гражданство России.

22 января руководство «Зенита» объявило, что Клаудиньо продолжит карьеру в катарском «Аль-Садде». Портал Transfermarkt оценивает сумму трансфера в 20 миллионов евро.

Клаудиньо перешел в петербургский клуб летом 2021 года. В феврале 2023 года он получил российское гражданство. В сезоне-2024/2025 хавбек сыграл в шести матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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