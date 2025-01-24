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13:26, 24 января 2025Силовые структуры

Против россиянина возбудили дело за лишение свободы фельдшера скорой помощи

В Подмосковье мужчина лишил свободы фельдшера скорой помощи, возбуждено дело
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Подмосковье возбудили дело против мужчины, лишившего свободы фельдшера скорой помощи. Об этом «Летне.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По данным следствия, ночью в Ногинске местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову к его матери. В результате пострадавший получил множественные повреждения, а затем нападавший запер его в квартире и не отпускал до приезда сотрудников полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что суд приступил к рассмотрению дела расправившегося с двухлетней падчерицей россиянина.

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