Против россиянина возбудили дело за лишение свободы фельдшера скорой помощи

В Подмосковье мужчина лишил свободы фельдшера скорой помощи, возбуждено дело

В Подмосковье возбудили дело против мужчины, лишившего свободы фельдшера скорой помощи. Об этом «Летне.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

По данным следствия, ночью в Ногинске местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову к его матери. В результате пострадавший получил множественные повреждения, а затем нападавший запер его в квартире и не отпускал до приезда сотрудников полиции.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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