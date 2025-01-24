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19:28, 24 января 2025Забота о себе

Раскрыты последствия разового употребления алкоголя для здоровья

Нарколог Вашкин: После употребления алкоголя печень приходит в норму за 14 дней
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

После разового употребления алкоголя печень приходит в норму за 14 дней, а полностью восстанавливается пять недель, предупредил психиатр-нарколог Дмитрий Вашкин. Тяжелые последствия распития спиртных напитков для здоровья врач раскрыл в беседе с РИАМО.

Вашкин объяснил, что способность печени к регенерации зависит от возраста, скорости обмена веществ и наличия хронических заболеваний. При разовом употреблении алкоголя у относительно здорового человека этот орган приходит в норму в течение 14 дней, а полностью восстанавливается за пять недель, уточнил он.

При этом во время запоев печень страдает намного сильнее, предупредил нарколог. В этом случае для ее полного восстановления может понадобиться год или даже больше. Хронический алкоголизм и вовсе приводит к необратимым заболеваниям печени, включая цирроз.

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