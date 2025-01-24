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09:16, 24 января 2025Экономика

Резкий рост цен на овощи в России объяснили

Аналитик Тренин: Резкий рост цен на овощи в России обусловлен низким урожаем
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Резкий рост цен на плодоовощную продукцию в России в 2024 году был обусловлен рядом факторов. О причинах подобной динамики рассказал аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт объяснил, что по итогам прошлого года рост цен на плодоовощную продукцию в России более чем вдвое превысил уровень инфляции в стране (9,52 процента по данным Росстата) и составил 22,09 процента.

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К числу основных причин подобной динамики Тренин отнес увеличение издержек сельхозпроизводителей и низкий урожай на фоне неблагоприятных погодных условий и снижения посевных площадей ключевых агрокультур. Так, сборы картофеля в РФ сократились примерно на 15 процентов в сравнении с рекордным уровнем, зафиксированным в 2023 году. Схожая ситуация наблюдалась и по другим овощам, включая капусту, лук и морковь. Их урожай также заметно снизился в 2024 году.

По итогам прошлого года картофель стал самым подорожавшим продуктом питания в России. Его розничная стоимость за 12 месяцев увеличилась в среднем на 92 процента и в декабре достигла отметки в 56,9 рубля за килограмм. В тройку самых подорожавших продуктов также вошли репчатый лук (плюс 48,2 процента) и белокочанная капуста (плюс 44,7 процента). Самыми же подешевевшими за отчетный период оказались гречневая крупа и куриные яйца. Стоимость первой снизилась в среднем на 14,8 процента, а вторых — на 11,16 процента.

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