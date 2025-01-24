Стало известно о смерти повторившего «чудо в кукурузном поле» военного летчика из России

В Казани сообщили о смерти посадившего Ту-22М3 на грунт летчика Волегова

В Татарстане сообщили о смерти летчика-испытателя Льва Волегова. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Жесть Казани».

53-летнему мужчине стало плохо во время матча местной хоккейной команды. Несмотря на то, что медики были на месте уже через несколько минут, спасти его не удалось.

В 2019 году Лев Волегов вместе с Георгием Нежневым выполнили посадку на грунт бомбардировщика дальней авиации Ту-22М3 с отказавшим двигателем. Их подвиг тогда сравнили с «чудом в кукурузном поле» — аварийной посадкой самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», в результате которой выжили все 233 находившихся на борту человека.

Ранее в России не стало самого титулованного в стране военнослужащего — летчика Игоря Родобольского. Его сердце не справилось с нагрузкой на фоне сердечной недостаточности и перенесенной несколькими годами ранее пневмонии.