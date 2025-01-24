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00:28, 24 января 2025Спорт

Тактаров заявил о подставе Умара Нурмагомедова братьями

Тактаров заявил, что боец UFC Умар Нурмагомедов не готов драться пять раундов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) заявил о подставе россиянина Умара Нурмагомедова братьями.

«Парень не готов. Это же братья его не выпустили готовым. Они же его подставили, по большому счету. Ну, видно же, что парень не готов драться пять раундов», — заявил Тактаров. Он добавил, что Умару Нурмагомедову необходимо пройти более тщательную подготовку.

На турнире UFC 311 троюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова проиграл грузину Мерабу Двалишвили. Поединок завершился победой грузинского спортсмена единогласным решением судей по итогам пяти раундов. Таким образом, Двалишвили защитил чемпионский титул.

Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере — до этого он выиграл 18 поединков по правилам ММА. На счету Двалишвили теперь 19 побед при четырех поражениях.

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