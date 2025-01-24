Трамп обвинил Россию в краже проекта гиперзвуковых ракет у США. Он пообещал создать оружие еще лучше

Трамп обвинил Россию в краже проекта США по созданию гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Россию в краже засекреченного проекта плана по созданию гиперзвуковых ракет. Такое заявление он сделал в интервью информационному телеканалу Fox News.

Новый американский лидер заявил, что Россия получила доступ к этим технологиям в период администрации Барака Обамы. «Они (Россия — прим. «Ленты.ру») украли у нас (США — прим. «Ленты.ру») проект, какой-то плохой человек дал им проект», — подчеркнул Трамп.

Он также отметил, что при его президентстве Вашингтон начал разработку новых «супергиперзвуковых» ракет, которые, по его словам, вскоре будут готовы к испытаниям.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Трамп обвинил Россию в краже технологии еще в первый срок

В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков обратил внимание, что заявления Трампа звучат не впервые. По его словам, США действительно занимались исследованиями гиперзвуковых технологий, однако прекратили их еще во времена Холодной войны, сосредоточившись на создании крылатых ракет, например, Tomahawk. Между тем в СССР эти работы не останавливались, и к 2004 году Россия запустила собственные проекты, которые привели к созданию гиперзвуковых комплексов, представленных в 2018 году. «И тогда американцы спохватились», — заметил он.

Именно в то время, по словам эксперта, Трамп впервые обвинил Москву в краже технологии, никаких доказательств он при этом не предоставил.

По мнению Леонкова, подобные заявления — это попытка объяснить отставание в этой сфере. Он напомнил, что США ведут разработки гиперзвукового оружия, однако из девяти проектов только три потенциально могли бы быть реализованы. «Но Трамп теперь обещает турбо-гиперзвуковую ракету. Так что его риторика не меняется, и результат все тот же», — заключил эксперт.

Обвинение Трампа прокомментировали в Кремле

Еще в 2020 году Трамп анонсировал «супербыструю» ракету, которая якобы должна быть в 17 раз быстрее всех существующих аналогов. Он подчеркнул, что новая техника созается для борьбы с растущими угрозами со стороны стран-противников. По его словам, страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. О каком именно ракетном вооружении США идет речь, он не уточнил.

Спустя три года он заявил, что Россия украла у США засекреченные чертежи «супер-пупер» ракеты. Это обвинение прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что России не нужны чужие разработки. «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», — отметил он. Относительно российской гиперзвуковой ракеты, официальный представитель Кремля отметил, что она хорошая и не имеющая пока аналогов в мире. «И причем не одна», — намекнул он.

Фото: Northrop Grumman / Reuters

Что известно об американской «супер-пупер» ракете?

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, что «супер-пупер» ракета, о которой говорил Трамп, представляет собой гиперзвуковую ракету AGM-183A, известную как Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая разрабатывается для Военно-воздушных сил США. Ракета способна развивать скорость до 20 Махов и имеет дальность около 900 километров.

Мураховский заявил, что в этой ракете нет принципиально новых технологий. Это аэробаллистическое оружие, которое разгоняется твердотопливным ускорителем, после чего гиперзвуковой блок продолжает движение по баллистической траектории.

При этом специалист скептически отнесся к заявленным характеристикам. Военный эксперт пояснил, что высокая скорость возможна только в стратосфере, где плотность воздуха значительно меньше. «То есть пока такие заявления о таких скоростях, конечно, больше находятся в области хайпа и пиара», — отметил эксперт.

Тем временем компания Lockheed Martin показала изображение ракеты AGM-183A, подчеркивая ее важность для противодействия оружию России и Китая. Предполагалось, что проект достигнет готовности к 2022 году.