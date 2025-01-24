Туристка захотела сделать фото океана, вышла на рельсы и была сбита поездом на глазах мужа

Туристка из Китая захотела сделать фото на путях в Японии и была сбита поездом

Туристка из Китая захотела сделать фото на железнодорожных путях в Японии, была сбита поездом и не выжила. Об этом пишет местное издание The Japan Times.

Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 23 января, около станции Асари на острове Хоккайдо. 61-летняя женщина, путешествовавшая по азиатской стране вместе с мужем, вышла на рельсы, чтобы сфотографировать океан, и попала под проезжавший мимо состав.

По данным источника, туристку в критическом состоянии доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Ее супруг, на глазах которого произошла трагедия, не пострадал. После случившегося на Хоккайдо приостановили движение поездов.

Ранее похожий случай произошел на Тайване. Там туристка из Филиппин была сбита поездом во время фотосессии на железнодорожных путях. Женщина получила неопасные для жизни травмы головы, груди и таза и осталась в сознании после аварии.

