Григорьев: ВСУ в Селидовое убивали целые семьи

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивали мирных жителей Селидово целыми семьями, зачастую на глазах гражданских лиц. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, его слова приводит ТАСС.

«Жители Селидова подробно рассказывают о том, как их собственных матерей, отцов, сыновей, дочерей, друзей и соседей расстреливали украинские военнослужащие тогда, когда город находился под их контролем <...> Эти расстрелы мирных граждан, я отмечаю, происходили прямо на улицах, в частных домах и многоквартирных домах. Нередко Вооруженные силы Украины убивали целые семьи», — рассказал Григорьев во время неформального заседания Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по «формуле Арриа».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ в ходе боев за Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) застрелили впустившего их в подъезд жилого дома мужчину. Расправа произошла в октябре 2024 года.