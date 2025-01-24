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06:03, 24 января 2025Экономика

Россиянам назвали самые выгодные способы вложений

Экономист Абрамов назвал выгодными вложения в фонды денежного рынка и облигации
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На сегодняшний день для вложений остаются выгодными фонды денежного рынка, золотые ETF и облигации, рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. Такие перспективные варианты экономист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Сейчас остаются привлекательными прежние вложения — это фонды денежного рынка, отчасти, может быть, золотые ETF, отчасти надежные облигации, прежде всего крупных компаний и ОФЗ (облигации федерального займа). Плюс сохраняется привлекательность краткосрочных депозитов в банках на три месяца», — перечислил Абрамов.

Экономист отметил, что в дальнейшем все будет зависеть от того, насколько и когда Центральный банк будет снижать ставку.

«Ожидается, что это начнется не раньше лета. При этом, если это будет происходить, станут более привлекательными и акции, и более широкий круг корпоративных облигаций, и ОФЗ с фиксированным доходом», — заключил он.

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Ранее стало известно, что в 2024 году объем покупок частных инвесторов за вычетом продаж составил 458 миллиардов рублей — это на 60 процентов больше, чем в 2023-м. Наибольшей популярностью у клиентов пользовались фонды денежного рынка: люди продолжали активно совершать сделки и диверсифицировать портфели. А еще среди частных инвесторов стало больше молодежи и клиентов из разных регионов России. К таким выводам пришли эксперты СберИнвестиций, изучив активность клиентов-физлиц в 2024 году.

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