Звезда «Малхолланд Драйв» рассказала о самом трогательном секс-признании мужа

Британская актриса Наоми Уоттс рассказала о самом трогательном секс-признании супруга, актера Билли Крудапа. Новые мемуары 56-летней звезды фильма «Малхолланд Драйв» цитирует таблоид People.

В мемуарах Уоттс рассказала, что у нее необычайно рано началась менопауза — в 36 лет. Вместе с ней пришли все симптомы климакса: ночная потливость, мигрень, перепады настроения, сухость кожи, инфекции мочевыводящих путей, истончение волос. Чтобы облегчить их, Уоттс прибегла заместительной гормональной терапии. По ее словам, из-за этого после разрыва 11-летних отношений с предыдущим партнером Ливом Шрайбером в 2016 году она с трудом решалась вновь открыться мужчине.

Когда в 2017 году актриса влюбилась в своего коллегу по сериалу Netflix «Цыганка» Билли Крудапа, который впоследствии стал ее мужем, в первую же ночь Уоттс попыталась сбежать в ванную, чтобы незаметно снять пластырь. Заметившему странность в ее поведении Крудапу она сказала: «Я не хотела, чтобы ты это видел, потому что тогда ты бы знал, что у меня ранняя менопауза, а это значит, что я старая».

Ответ Крудапа удивил и растрогал актрису. Сперва супруг напомнил Уоттс, что они с ней ровесники. «Если тебе от этого станет легче, у меня на мошонке седина», — добавил он. Это были, как пишет артистка, самые романтические слова, которые она когда-либо слышала. «Я чувствовала себя увиденной и услышанной, в этом было так много любви», — вспоминает она.

Ранее Уоттс призналась, что после наступления менопаузы стала получать больше удовольствия от секса. Она рассказала, что менопауза пошла на пользу ее либидо: секс стал приятнее, когда она перестала бояться беременности.